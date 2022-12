Cristiano Ronaldo, chi lo scarica: “Qui non viene”

30 dicembre 2022 a

A quasi 38 anni, Cristiano Ronaldo è ancora senza squadra ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, sembra motivato più che mai ad andare avanti per regalarsi un finale migliore di carriera rispetto a un ultimo anno a dir poco tribolato e intriso di polemiche. Dopo la delusione con il Portogallo al Mondiale di Qatar 2022, CR7 sembrava vicino all’Al-Nassr.

In particolare i quotidiani sportivi spagnoli avevano dato l’affare per fatto, con il portoghese che era vicino all’accettare un’offerta mostruosa: si parlava di un miliardo fino al 2030; due anni e mezzo da calciatore e sei anni come testimonial della candidatura dell’Arabia Saudita per il Mondiale 2030. All’indomani degli ottavi vinti per 6-1 contro la Svizzera, Cristiano Ronaldo aveva però smentito la trattativa in corso con l’Al-Nassr. D’altronde il portoghese è già una multinazionale, quindi dal punto di vista sportivo è alla ricerca di una sfida che possa soddisfarlo.

Adesso a mettere probabilmente la parola fine sulla questione è arrivato il presidente dell’Al-Nassr, che ha deciso di esporsi in prima persona: “Le notizie che escono non sono corrette - ha dichiarato Al-Muammar in risposta a chi gli chiedeva se l’arrivo di CR7 fosse imminente - la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie”.