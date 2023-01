Cristiano Ronaldo si vergogna? “Non lo mostra mai”: il dettaglio sulla maglia

01 gennaio 2023 a

Cristiano Ronaldo ha deciso di terminare la carriera firmando un contratto faraonico con l’Al Nassr. Per i puristi del calcio si tratta di una pessima scelta, dato che di fatto il portoghese ha deciso di smettere ad alti livelli per essere ricoperto d’oro in Arabia Saudita: guadagnerà circa 200 milioni l’anno tra stipendio e sponsorizzazioni. Cifre così fuori dal mondo da essere difficili da rifiutare per un calciatore di 38 anni.

"Ha firmato, dove vivrà": Cristiano Ronaldo ricoperto di soldi arabi

Tra l’altro l’ingaggio di CR7 nasconde un obiettivo più a lungo termine dell’Arabia Saudita, che vorrebbe ottenere l’edizione 2030 della Coppa del Mondo. Quindi il portoghese diventerà anche un ambasciatore per il Medio Oriente, che sembra averci preso gusto con il calcio dopo i Mondiali appena disputati in Qatar. Come fatto notare da Fanpage, dalle prime foto ufficiali di CR7 con l’Al Nassr emerge un dettaglio che la dice lunga sulle motivazioni extra-sportive che ci sono dietro questo accordo.

Il portoghese non ha infatti mai mostrato il logo del club, che è un dettaglio praticamente irrilevante: la sua nuova maglietta viene mostrata sempre di spalle, perché Ronaldo 7 è un punto di partenza per quello che è il vero obiettivo dell’Arabia Saudita. Non a caso l’Al Nassr ha definito la foto di CR7 che mostra il nome sulle spalle della sua nuova maglia “un’immagine per i libri di storia”.