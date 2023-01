Devis Vasquez, il Milan ha un nuovo portiere: cosa accadrà a Maignan

02 gennaio 2023 a

La preoccupazione di Stefano Pioli è evidente, ben testimoniata dalla scelta di cancellare il riposo previsto per il 31, convocando ieri tutta la squadra a Milanello dopo la figuraccia di Eindhoven. La società, rappresentata da Maldini e Massara, ha avallato la decisione, altro segno tangibile di come i risultati ottenuti nelle amichevoli durante la sosta non solo non abbiano soddisfatto, ma abbiano anche fatto scattare un preoccupante campanello d’allarme in vista della ripresa del campionato. Quattro amichevoli e una sola vittoria (contro il Lumezzane, squadra di Serie D), nelle tre contro squadre di altro spessore altrettante sconfitte (2-1 contro l’Arsenal, 4-1 contro il Liverpool e 3-0 contro il PSV Eindhoven), due soli gol fatti e ben nove subiti, ma soprattutto l’impressione di una squadra che, pur con le attenuanti delle molteplici assenze, sembra aver perso i principi di gioco che hanno fatto la differenza da quasi due anni a questa parte.

La riprova è attesa il 4 gennaio, in una trasferta, quella di Salerno, che si preannuncia ben più difficile di quel che dica la classifica. Pioli, però, potrà contare su Giroud e Theo Hernandez, oggi in campo per tutto l’allenamento con i compagni. A peggiorare la situazione anche il nuovo bollettino medico sugli infortunati. Come se non fossero bastati nelle scorse settimane il nuovo rinvio del rientro di Maignan e il ko di Origi, la gara di Eindhoven ha portato a due nuovi ingressi nell’infermeria di Milanello: "Rebic - rende noto il club - ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. Verrà rivalutato con risonanza fra 7 giorni.

Ballo Touré, in seguito a un trauma di gioco nella stessa gara, ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito domani". Novità di mercato: il Milan ha chiuso per il portiere Devis Vasquez, colombiano di 24 del Club Guaranì. Il giocatore, acquistato a titolo definitivo, è atterrato a Milano in serata e già domani svolgerà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto, per poi tornare in Sudamerica e ripresentarsi a Milano il 10 gennaio. Al momento, secondo indiscrezioni Vasquez non sarà il vice Maignan, ma di certo gli infortuni del portiere titolare potrebbero spianare la strada al colombiano.