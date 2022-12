Milan esplode caso Va via voce clamorosa su Giroud

Federico Strumolo 31 dicembre 2022 a

Gennaio sarà il mese dei rinnovi di contratto per il Milan, ma quello che pareva il più vicino a concretizzarsi, potrebbe clamorosamente complicarsi. Ci sarebbe una distanza netta, infatti, tra l'offerta del club rossonero a Olivier Giroud e la richiesta dell'attaccante francese: Paolo Maldini avrebbe messo sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione per prolungare l'attuale intesa in scadenza a giugno, ma il 36enne ex Chelsea e Arsenal vorrebbe rimanere sulle cifre attuali, intorno ai 4 milioni annui. Sullo sfondo potrebbe esserci proprio un ritorno in Inghilterra per Giroud, con tanti club di Premier League interessati e pronti ad accontentare le sue richieste.

Lo stesso campionato che corteggia Rafael Leao (23 anni) e Ismael Bennacer (25), entrambi in scadenza con il Diavolo nel 2024. I due pilastri della formazione di Stefano Pioli (che ieri in amichevole ha perso 3-0 con il Psv Eindhoven) non hanno mai nascosto di trovarsi benissimo al Milan, ma servirà uno sforzo per trattenerli: tradotto in numeri, almeno 7 milioni a stagione al portoghese e 4 all'algerino. Per i rossoneri, comunque, c'è anche il mercato in entrata. Il nome nuovo accostato al club di via Aldo Rossi è Edouard Mendy (30), portiere del Chelsea.

L'estremo difensore senegalese è un'alternativa a Londra e rappresenterebbe la soluzione ideale per risolvere i grattacapi rossoneri, con il 27enne Mike Maignan ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio. Il problema, però, sarà convincere il Chelsea, che ha speso 24 milioni di euro per strapparlo al Rennes due anni fa. Le alternative restano Marco Sportiello (30) dell'Atalanta e Alessio Cragno (28) del Monza.

E come risponde il Napoli? La capolista vuole portare in serie A Azzedine Ounahi (22), rivelazione del Mondiale con il Marocco, per il quale l'Angers chiede 25 milioni. La trattativa potrebbe entrare ancora di più nel vivo se dovesse partire Piotr Zielinski (28), che potrebbe ripartire dall'estero (anche lui dalla Premier League?). La Juventus, invece, peril centrocampo lavora al campione del Mondo Alexis Mac Allister (24), valutato però 35 milioni dal Brighton. Infine, attenzione alla clamorosa idea della Salernitana: portare in Italia lo svincolato Isco (30), ex stella del Real Madrid.