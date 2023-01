Angel Di Maria torna alla Juventus: la sua reazione con i tifosi

02 gennaio 2023 a

I campioni del Mondo della nazionale argentina, Angel Di Maria e Leandro Paredes, hanno fatto rientro a Torino e sono tornati alla Continassa per aggregarsi al gruppo della Juventus in vista della ripresa del campionato. In un video postato sull’account Twitter della società bianconera, si vedono i due argentini salutare la tifoseria con un largo sorriso.

Nei giorni scorsi i tifosi della Juventus erano imbufaliti per il ritardo del rientro degli Argentini risucchiati nelle feste dopo la finalissima con la Francia. Adesso i due sono rientrati in gruppo e resta da capire se saranno già arruolabili per la partita con la Cremonese. In tanti, tra i tifosi bianconeri, avevano chiesto la cessione immediata degli argentini per aver evitato un rientro anticipato dopo la festa per la Coppa del Mondo.

Insomma il sereno pare sia tornarto alla Continassa, ma di certo la sfida con la Cremonese per la Juve è decisiva. Il Napoli incontra l'Inter e di fatto con un passo falso dei partenopei si riaprirebbe totalmente il campionato. A patto che la Juve, ma anche il Milan vincano in questo turno di campionato che arriva dopo il Mondiale in Qatar. Insomma la Juve è davanti all'appuntamento più importante della sua stagione con un occhio fermo sul Napoli. I tifosi sognano già la remuntada in classifica.