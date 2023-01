Nainggolan, clamoroso ritorno: Serie B ribaltata?

Federico Strumolo 03 gennaio 2023 a

Il ritorno in panchina di Claudio Ranieri potrebbe non essere l'unico pezzo di nostalgia in questo inverno cagliaritano. Il tecnico, infatti, avrebbe clamorosamente deciso di riportare in Sardegna Radja Nainggolan, 34enne centrocampista dell'Anversa. L'ex stella della Roma non fa più parte dei piani del club belga (che gli permetterà di liberarsi da parametro zero in questa sessione di mercato) e potrebbe dunque concretizzarsi la sua quarta esperienza in rossoblù.

Il Cagliari, dopotutto, è la squadra che ha lanciato Nainggolan nel calcio dei grandi, con cinque meravigliose stagioni dal 2010 al 2014, e riaccolto due volte dopo la complicata esperienza all'Inter, prima nel 2019/20 e poi da gennaio a giugno 2021. Il ritorno nella sua città di nascita, appunto Anversa, pareva la fine della sua storia d'amore con Cagliari e la Sardegna, e invece la scelta di Mark Van Bommel (altra vecchia conoscenza del calcio italiano: al Milan nella stagione 2011/12) di metterlo fuori squadra - per aver fumato in panchina - potrebbe incredibilmente favorire la stesura di un nuovo, romantico, capitolo (sarà davvero l'ultimo?).



E chissà che il Ninja non possa far parte dei convocati già per il ritorno in campo in campionato del Cagliari sabato 14 gennaio contro il Como. La sua esperienza, oltre alla qualità in mediana, servirebbe a una squadra che sta vivendo una stagione decisamente sotto le aspettative, e per questo ha chiamato anche uno specialista della panchina come Ranieri (alla guida del Cagliari già dal 1988 al 1991). Partiti con l'obiettivo di tornare da subito in serie A, i sardi al giro di boa si ritrovano solamente undicesimi in classifica, a ben undici lunghezze dalla promozione diretta (i play-off, invece, distano un punto) e solo a +5 sulla pericolosissima zona play-out. E le altre? Il Genoa, terzo in classifica in B, studia il colpo Gianluca Caprari (29 anni), il quale potrebbe essere messo sul mercato dal Monza, mentre una squadra che vuole evitare la retrocessione nella serie cadetta, la Sampdoria, sta definendo l'arrivo del difensore Bram Nuytinck (32) dall'Udinese. L'olandese sarà il sostituto in blucerchiato di Alex Ferrari (28), prestato alla Cremonese.