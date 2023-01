Argentina, Martinez rientra a Londra e trova un'amara sorpresa

03 gennaio 2023 a

Dibu Martinez torna nel suo Aston Villa e trova un'amara sorpresa. Il portire dell'Argentina protagonista di festeggiamenti sguaiati con tanto di gestacci e bambolotti col volto di Mbappè, adesso dopo la vittoria del Mondiale deve di fatto tuffarsi ancora una volta nella realtà della Premier League. Ma il suo posto da titolare nel match contro il Tottenham è stato preso dal suo compagno di squadra, Olsen. E dopo la gelida stretta di mano che gli ha concesso Lloris, portiere degli Spurs, Martinez ha dovuto fare i conti con i nuovi equilibri in squadra.

Il tecnico Unai Emery è stato molto chiaro. "Emiliano è il nostro numero uno, ma Robin conosce il suo ruolo ed è una persona molto positiva. Anche il suo apporto è molto importante e in partite come quella col Tottenham abbiamo bisogna della sua prestazione. È stato fantastico". Insomma a quanto pare in casa Aston Villa gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente. Il tecnico dell'Aston Villa non aveva gradito i festeggiamenti di Martinez poco sportivi dopo la vittoria della Coppa del Mondo e aveva annunciato di voler parlare con il giocatore.

Ora ha aggiunto: "Il nostro piano è quello di continuare con Martinez. Si allenerà così sarà più vicino a rientrare. Però dopo la partita che abbiamo vinto possiamo credere in Olsen".