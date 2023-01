Miley Cyrus come Dibu Martinez. Stesso gestaccio ma...

05 gennaio 2023 a

a

a

Milyey Cyrus come "Dibu" Martinez? Pare proprio di sì. "Il miglior portiere del Mondiale" è diventato ormai famoso oltre che per le grandissime parate durante i Mondiali di calcio in Qatar anche per quella discussa esultanza in occasione dell'assegnazione dei premi individuali dopo la finale vinta dalla sua Argentina. Il suo gesto - o gestaccio - è infatti diventato subito virale sui social. E ora, sempre sul web, sta impazzando un vecchio scatto della cantante americana che fa un gestaccio simile a quello del portiere argentino.

La foto, che mostra Miley Cyrus con un mazzo di fiori portato ad altezza inguine in occasione del suo matrimonio con Liam Hemsworth nel dicembre 2018, sta infatti facendo impazzire gli utenti in rete con migliaia di commenti che mettono a confronto i due gestacci...