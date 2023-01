Angel Di Maria, un altro disastro: "Fuori", i tifosi sono imbufaliti

04 gennaio 2023 a

a

a

Il rientro a Torino non è stato proprio come avrebbe voluto. Angel di Maria, infatti, è stato preso di mira dai tifosi insieme a Leandro Paredes. Tra chi sui social bianconeri scriveva "Ma con tutta la calma del mondo, tranquilli" o chi "Il ritorno dei morti viventi" e "I nostri pensionati! Vediamo se cominciano a giocare anche qui”. Ora, appena tornato alla Continassa dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina, ha rimediato un duro colpo alla caviglia destra nel corso dell'allenamento di rifinitura della Juventus in vista della trasferta di Cremona e ha alzato bandiera bianca.

"No, no, tranquilli": bufera alla Juventus dopo questo video

Di Maria, ennesimo infortunio e soli 391 minuti giocati

L’ennesimo infortunio di una stagione che al momento lo ha visto in campo con la maglia bianconera per soli 391' (sette presenze in campionato e tre in Champions League), con nove partite saltate per infortunio, tra problema all'adduttore prima con ricaduta e bicipite femorale poi, e due per squalifica (rosso diretto contro il Monza). Nulla di preoccupante il nuovo infortunio, filtra dall'ambiente Juve, ma il Fideo è in dubbio anche per la gara contro l'Udinese, in programma tra tre giorni allo Stadium. A Cremona, Di Maria sarebbe stato comunque destinato alla panchina ma comunque, anche se non al top, sarebbe stato utile ad Allegri, già in piena emergenza.

Bomba di mercato, la Juve ha deciso: chi sono due big che vanno via

Di Maria, le ultime partite con la Juve

L'ultima partita da titolare del neo campione del mondo con l'Argentina risale alla trasferta di Monza del 18 settembre, quando venne espulso prima dell'intervallo per una gomitata di reazione ai danni di Izzo, lasciando la Juve in 10 per oltre un tempo. E solo nella sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa del 5 ottobre è rimasto in campo tutti i 90'. Al suo arrivo i tifosi bianconeri si aspettavano altro.