Ronaldo, Georgina lo gela: a Riad... il video che lo inchioda

04 gennaio 2023 a

Gelosia o solo un falso allarme? Sta facendo il giro della rete il video in cui Cristiano Ronaldo, durante la presentazione con il nuovo club, l'Al-Nassr, sembra lanciare degli sguardi complici alla giornalista della tv saudita lì presente, Fatma Fahad. Stando all'occhio esperto degli utenti più attenti, la compagna del calciatore, Georgina Rodriguez, non avrebbe apprezzato lo scambio di sorrisi e per questo non sarebbe riuscita a nascondere disappunto e fastidio.

La donna che avrebbe scatenato la gelosia di Georgina è una giornalista della tv saudita, che alla cerimonia era vestita di bianco. Insieme alla collega Wim Al Dahil, che ha condotto la conferenza stampa, è stata l'unica reporter donna invitata. Ad alimentare il gossip anche la voce secondo cui Ronaldo e Georgina starebbero attraversando un momento di crisi. L'indiscrezione è stata riportata da Telecinco.

Secondo queste voci, i due, che non sono ancora diventati marito e moglie, starebbero cercando in tutti i modi di apparire "sereni" agli occhi di chi li segue sui social e anche nelle occasioni pubbliche. Secondo alcuni, però, da un po' di tempo a questa parte sarebbe evidente la mancanza di complicità tra di loro. A tenerli uniti, stando agli ultimi gossip, sarebbero solo contratti pubblicitari e altri impegni professionali.