Allegri, il fuorionda: "Domani...", con chi litiga

Sette vittorie di fila, la Juve di Massimiliano Allegri non convince nel gioco, ma è comunque cinica e in grado di saper vincere. Anche la Cremonese è caduta nel finale, con il decisivo gol su punizione di Arkadiusz Milik. E la tensione ha fregato il tecnico toscano, che non si è reso conto di essere già in onda. Ecco allora che mentre l'inviata di Dazn prendeva la parola, già si sentiva in sottofondo uno scambio di battute tra l'allenatore della Juventus e un altro giornalista, con i due che probabilmente già si conoscevano.

"Domani scrivi sicuro”, dice l’allenatore. Ma l'inviata Dazn, già pronta a intervistare il mister bianconero che ci scherza su: "Siamo in onda non litighi con gli altri giornalisti sennò pensano che ce l'abbia con me". A quel punto Allegri tra una risata e l'altra risponde "nooo". Una conferma di quanto Max fosse sereno e felice per la vittoria in casa della Cremonese. Po un commento a caldo: "Sapevamo dell’importanza e delle difficoltà di questa partita perché loro pressano, corrono, sono organizzati — ha detto a Dazn — Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente: tornare a giocare dopo 52 giorni in campionato… c’erano molte incognite. Nel secondo tempo siamo andati meglio”.

E ancora: “È vero che abbiamo rischiato molto sul palo, ma è stato un errore nostro perché dovevamo far gol prima — ha chiuso Allegri — È stata una bella vittoria perché abbiamo fatto un passo in avanti allungando sulla quinta, ed è importante. Chi è subentrato dalla panchina? Avevo giocatori importanti in panchina e poi sono entrati e hanno fatto bene. Abbiamo avuto cinque minuti di casino, perché eravamo in fase di assestamento, poi la partita è tornata in mano nostra è ha fatto un gran gol Milik. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. È una squadra difficile da affrontare perché molto fisica”.