Messi fa vincere 17mila euro: "Così non vale", la truffa clamorosa

Vince una scommessa sull’Argentina investendo poco più di 11 euro che gli avrebbero fruttato oltre 17 mila euro. Ma lo scommettitore Liam Manifold, questo il nome del 30enne scommettitore inglese nativo di Tutbury, nello Staffordshire, si è visto recapitare in dietro la propria ricca vincita e si è visto offrire poco più di 700 euro. Aveva azzeccato la combo perfetta della finale di Doha, vinta ai rigori dall’Argentina sulla Francia, ma la casa scommesse Coral, il terzo bookmaker britannico con oltre 75 anni di esperienza nel settore, ha detto no.

Cosa è successo in Inghilterra

Dunque, nessuna vincita straordinaria e la gioia di festeggiare l'intuizione vincente è stata smorzata in gola. Una "truffa" nei propri confronti, la considera il giovane, che lo scorso 11 novembre ha piazzato una scommessa di 10 sterline e gli è stata data una quota di 1.495/1 in caso di successo, ovvero 1.495 volte la posta, cioè una vincita di 14.950 sterline (oltre 17 mila euro). Ma quando si è presentato in agenzia con la giocata tra le mani e ha chiesto l'incasso, gli sono stati dati circa 700 euro, lasciandolo senza parole.

Le parole del giovane

“Sono andato a incassare la scommessa e mi hanno detto che non poteva essere piazzata e mi hanno offerto un rimborso molto più basso — le parole del giovane — Non c'è margine di manovra. Così mi sono rivolto a un comitato di reclamo indipendente e sto aspettando una risposta da loro. Dopo la mia denuncia diverse aziende mi hanno contattato dicendo che se avessi scommesso da loro, avrebbero pagato senza alcun problema".