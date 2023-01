Vialli, Marino Bartoletti devastato: "Forse eri..."

06 gennaio 2023 a

"Solo silenzio. Addio Gianluca. Forse eri troppo gentile per questo mondo. Ma non si fa cosi". Con queste parole Marino Bartoletti ha salutato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram Gianluca Vialli, morto oggi 6 gennaio in una clinica di Londra a 58 anni, dopo una lunga lotta contro un cancro al pancreas. Il giornalista sportivo e storico volto di Quelli che il calcio conosceva molto bene l’ex calciatore e di recente, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai uno si era commosso quando la conduttrice gli aveva chiesto come stava Vialli.

"È il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia", aveva risposto Marino Bartoletti, "di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza". Il giornalista non era sceso nei dettagli - giustamente - sulle condizioni di salute di Vialli. Purtroppo la fortuna non è stata pari alla sua gentilezza e oggi tutti piangono Gianluca.