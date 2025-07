Maurizio Sarri ricoverato dopo un malore in allenamento, la nota della Lazio

Paura a Formello. Maurizio Sarri è stato ricoverato questa mattina, mercoledì 16 luglio, presso la clinica Villa Mafalda a Roma. Il neo allenatore della Lazio ha accusato un malore durante l'allenamento della sua squadra. Il tecnico è stato trasportato per accertamenti nella struttura privata, convenzionata con la società biancoceleste. Al momento, l'allenatore della Lazio si sta sottoponendo ad accertamenti per capire le cause del problema. Ma ancora non sono filtrati ulteriori elementi sulle sue condizioni di salute.

Resta infatti da capire, come riporta Repubblica, se sia stato solo un malessere dovuto al caldo di queste ore. Maurizio Sarri non è nuovo a episodi di questo tempi. Quando sedeva sulla panchina della Juventus aveva avuto una disavventura estiva, che lo aveva costretto a qualche giorno di ospedale e quindi a saltare alcune partite di inizio campionato della Vecchia Signora.