Icardi, flop e choc: "Illegale", come ha fregato il Galatasary

07 gennaio 2023 a

Mauro Icardi non gioca in Turchia, ma non può essere ceduto. L’incredibile situazione in cui si trova il Galatasaray e con al centro il bomber ex Inter, che solo lo scorso 12 novembre ha disputato tutti i 90 minuti contro il Basaksehir, quando — con un gol e due assist — contribuì alla vittoria per 7-0. Poi il buio: un infortunio muscolare prima della lunga pausa invernale. Maurito è rimasto fermo ai box, mentre il Galatasaray ha ripreso a vincere: tre successi in altrettante sfide, mentre l’ex Inter rischia di saltare anche il derby di domenica contro il Fenerbahce.

Il contratto di Icardi con il Galatasaray

Un'assenza prolungata che ha fornito anche la spalla per alcune speculazioni di mercato, che vorrebbero il club decisamente scontento del giocatore. Icardi è arrivato in Turchia in prestito dal Psg fino a fine anno, con una formula vantaggiosa per il Galatasaray: dei 6,750 milioni di euro dello stipendio annuale, infatti ben 6 milioni gli vengono corrisposti direttamente dal Paris Saint-Germain, mentre i restanti 750.000 euro dal club turco. Un esborso più che contenuto, ma che di fronte alle mancate prestazioni ha fatto sorgere più di qualche dubbio sulla volontà dei turchi di continuare il prestito.

Il d.s Ergün: “Icardi giocherà nel Galatasaray fino a fine stagione”

"Quando si avvicina la parentesi di mercato ci sono sempre molte speculazioni — ha commentato relativamente alla vicenda il d.s. Cenk Ergün, provando a rispedire al mittente le voci di una crisi col giocatore — Non sono sorpreso ma posso dire che Icardi giocherà nel Galatasaray fino alla fine della stagione, questo è l’accordo”. E ancora: "Sarebbe illegale violare i patti col Psg, a meno che non succeda qualcosa da entrambe le parti". Parole che lasciano più di qualche perplessità attorno alla reale situazione tra Galatasaray e Icardi.