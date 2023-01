Napoli, panico-Kvara: "Guardate il suo volto", brutto sospetto sul georgiano

07 gennaio 2023 a

Khvicha Kvaratskhelia è stata la principale sorpresa della prima parte di stagione, non solo in Serie A ma anche in Champions League, dove si è subito fatto notare dai grandi club. Ultimamente, però, il georgiano è apparso un po’ triste: il Corriere della Sera cita tre fattori, ovvero il furto dell’auto, la lombalgia e la sosta per il Mondiale.

In particolare, il primo episodio potrebbe averlo turbato a livello personale. Di certo c’è che l’infortunio nel momento migliore non lo ha aiutato, ma dal tipo di reazione che saprà avere in campo si capirà molto del tipo di calciatore che realmente è. “Il volto copertina del Napoli - si legge sul Corsera - brillante e schiacciasassi di inizio stagione resta velato da una patina di tristezza. Kvara, a San Siro, almeno a sprazzi, ha fatto vedere quello che sa fare ma l’impressione è stata che gli mancassero la forza propositiva e la leggerezza di chi si sente (quasi) invincibile. Atteggiamento che lo ha contraddistinto nella prima parte”.

Luciano Spalletti ha vestito i panni del pompiere alla vigilia della sfida con la Sampdoria: “Kvara è uno che se non gli riescono i numeri che sa fare diventa facilmente uno sotto osservazione. Secondo me non ha fatto male, perché è stato uno di quelli entrati in area a cercare di ritagliarsi uno spazio per andare ad attaccare, è stato uno di quelli che ha calciato un paio di volte verso la porta prendendosi la responsabilità. Bisogna soltanto aspettare che ritrovi la totalità della confidenza con la partita. È tutto abbastanza sotto controllo, in allenamento si vede che fa le stesse cose a cui ci ha abituati, si va a giocare le prossime partite fiduciosi che rimetta in pratica le qualità che ha”.