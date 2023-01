Handanovic beccato nel tunnel con l'arbitro: "Mi raccomando"

05 gennaio 2023 a

“Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi… eh”. La frase polemica che Samir Handanovic ha rivolto all’arbitro che mercoledì sera ha diretto il posticipo tra Inter e Napoli, vinto 1-0 dai nerazzurri con il gol di Edin Dzeko nella ripresa. Prima di entrare in campo, dopo che il fischietto è stato salutato dal capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo, le telecamere della Lega Serie A hanno trasmesso in diretta tra il portiere sloveno e Sozza, promosso come direttore di gara internazionale da pochi giorni.

Sozza, Inter Napoli era una prova del ‘9’

Inter-Napoli per Sozza era dunque una sorta di ‘prova del 9’, sia per l'importanza della posta in palio sia per la grande attenzione che c'era sul match. L'ha superata senza infamia e senza lode, beneficiando di un andamento di gara durante la quale non ci sono stati episodi clamorosi né altri avvelenati o altri ancora di dubbia valutazione.

Pochi episodi dubbi, per Sozza gara relativamente tranquilla

La gara non è stata particolarmente difficile, caratterizzata da molti contatti fisici, ma l’arbitro ha adottato un metro di giudizio abbastanza chiaro e uniforme: lasciar giocare evitando di intervenire per sanzionare i cosiddetti falli non troppo gravi e scegliendo quello che in gergo viene definito "atteggiamento conservativo”. Sono appena 19 i falli fischiati nel complesso (12 all'Inter e 7 al Napoli): quanto alla valutazione sulla gestione dell'incontro, il suo operato si movimenta solo nel concitato finale quando deve estrarre quatto cartellini gialli in pochi minuti.