Lukaku umiliato dalla panchina: "Ridono di lui", il video scuote la Serie A

I giocatori del Napoli in panchina stanno ridendo di Romelu Lukaku? Un video, diventato virale su Twitter, sembrerebbe confermare questa tesi, che sta spopolando tra gli appassionati di calcio inglesi e non solo. Il condizionale è d'obbligo, ma il sospetto è concreto. Minuto 33 del primo tempo, il risultato di Inter-Napoli è ancora di 0-0. Il match verrà deciso nella ripresa da un gran gol di testa di Edin Dzeko, che decreterà la prima sconfitta in campionato della squadra di Spalletti e la sensazione di una Serie A riaperta, con Milan a -5 dagli azzurri, Juventus a -7 e la stessa Inter di Inzaghi a -8.



Il belga Lukaku, non ancora brillantissimo dopo una prima parte di stagione devastata dagli infortuni e un Mondiale in Qatar con la propria Nazionale ben al di sotto delle attese, sotto tutti i punti di vista, riceve una palla facile da Darmian all'altezza del centrocampo. Il suo tocco è goffo, a metà strada tra un pessimo controllo e un dai e vai impossibile. Lo stesso Darmian sembra disperarsi, ma poi finisce lì. La regia, a quel punto, inquadra la panchina del Napoli che ha visto la scena a pochi metri di distanza. L'argentino Simeone e il portoghese Mario Rui, seduti l'uno di fianco all'altro, se la ridono e con la testa il Cholito sembra indicare proprio il collega nerazzurro.





In Inghilterra, dove Lukaku reduce dalla scorsa disastrosa stagione al Chelsea (per l'ennesimo, e sempre sfortunato ritorno in maglia Blues) non ha lasciato certo un bel ricordo, è un trionfo di sfotto: "Immagina un intero stadio ridere di te" o ancora, "Sai che hai toccato il fondo quando gli avversari ridono al tuo tocco di palla", sono alcuni dei commenti più "potabili" apparsi su Twitter.