Milan-Roma, la crisi isterica di Tomori con Tatarusanu

09 gennaio 2023 a

a

a

"Ci siamo incasinati la vita da soli". Stefano Pioli è amareggiato dopo il 2-2 del suo Milan contro la Roma a San Siro. I rossoneri erano in vantaggio 2-0 fino all'87' e in pieno controllo della gara. Poi due disattenzioni difensive, causate anche dall'improvviso timore di buttare via la gara dopo il gol del 2-1 di Ibanez, hanno portato al pareggio di Abraham al 93' che ha regalato al Napoli il nuovo allungo a +7 e il titolo di campione d'inverno in anticipo. Ora il Diavolo è secondo, ma a pari punti con la Juventus reduce da 8 vittorie di fila.

"Interista vaff***": raptus di Marta Fascina, gelo per il Cav | Guarda





Sul banco gli impuntati ci finiscono proprio mister Pioli, accusato di aver dato segnali di eccessiva rilassatezza alla squadra con i cambi nel finale, e il solito, incerto Tatarusanu. Il portiere romeno, ormai titolare vista l'assenza dell'infortunato lungodegente Maignan, non ha particolari colpe nei 2 gol subiti, ma l'impressione è quella di non infondere sicurezza alla difesa. Un esempio? Nel primo tempo, una uscita a vuoto sventata da Calabria in corner ha provocato la reazione quasi isterica di Fikayo Tomori, che ha pesantemente redarguito il portiere rimasto a metà strada su un cross dalla destra. Segnali di un nervosismo montante, in casa Milan. Il video, manco a dirlo, è diventato virale su Twitter.





"Non aver vinto una partita giocata così bene è un peccato, perché meritavamo di vincere e ci siamo incasinati la vita da soli - ha spiegato a fine gara Pioli -. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, ma dobbiamo ricordarci che le partite finiscono al triplice fischio. Sapevamo che la Roma è forte sulle palle inattive, siamo delusi ed è difficile parlare con la squadra ora". Anche il gol al 93' è nato su calcio piazzato: "Dybala ha avuto la furbizia nel cercare il fallo nel recupero, dovevamo difendere meglio. Valuteremo le cose fatte e cercheremo di migliorare. Le avversarie vanno forte e dobbiamo ripartire. Non volevamo un punto, volevamo di più, ma faremo meglio nelle prossime gare".

"Stanno ridendo di lui": Lukaku umiliato dalla panchina, il video scuote la Serie A | Guarda

"L'infermeria? Spero di recuperare qualche giocatore ma stasera non ho certezze. La squadra però sta bene, la sosta è stata lunga, si gioca con continuità e le forze saranno poche per tutti. Abbiamo lavorato con attenzione e cura oggi. I rinnovi? Smetterei di parlare di contratti e di infortuni. C'è chi si sta occupando dei contratti, vedo i ragazzi felici ed è questa la cosa più importante", ha concluso il tecnico del team rossonero".