Spalletti sbrocca col giornalista: "Lo ripeta!", il fuorionda

Una vittoria importantissima, tenendo conto dei pari di Milan e Inter e allontanando così la Juve di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti è contento del gioco dei suoi ragazzi, ma, durante l'intervista post-match ai microfoni di Dazn, si è mostrato visibilmente infastidito quando il giornalista gli ha chiesto lecitamente lumi riguardo a ciò che è successo in occasione dei due calci di rigore assegnati al Napoli dall'arbitro Abisso. Nello specifico ha chiesto se i tiratori presentatisi sul dischetto — Politano prima, Elmas poi — fossero quelli che lui aveva designato.

Spalletti arrabbiato al giornalista: “Ci siamo organizzati bene”

Una domanda che ha irritato Spalletti che non nascondendo il fastidio provato ha risposto: "Noi siamo organizzati bene. Non faccia l’allusivo — dice il toscano —. Per cui mi faccia la domanda come la deve fare. Il secondo ho detto io di farlo battere ad Elmas. Il primo invece avevo indicato io il tiratore e poi i calciatori in campo si sono messi d'accordo. Quindi siamo organizzati bene. Lo ripeta”. Il riferimento del giornalista era al primo rigore calciato dal Napoli: il tecnico partenopeo aveva dato disposizioni, tramite Juan Jesus, affinché a batterlo fosse Kvicha Kvarashelia, sul dischetto però si è presentato Matteo Politano che lo ha sbagliato facendosi ipnotizzare da Audero.

Spalletti furioso: “Non fare l'allusivo! Capito?”

Lasciando la posizione interviste, Spalletti è tornato sull’argomento pensando di non essere intercettato dai microfoni e dalle telecamere. Urlando: "Non fare l'allusivo! Capito?”. In conferenza stampa post-gara, l’ex tecnico di Roma e Inter non è migliorato nel suo umore: "Il rigorista è Kvara, doveva tirarlo lui — ha concluso — Poi se c'è un altro che vuole batterlo e si mettono d'accordo va bene. Politano tra l'altro sa batterli. Sono cose normali, ma andare a mettere il dubbio ‘Allora sui rigori c'è qualcosa che non va' non va bene".