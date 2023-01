Allegri ridicolizzato dalla tv Usa: "Ecco la sua famosa tattica"

09 gennaio 2023 a

Venerdì 13 gennaio al Maradona andrà in scena una sfida non decisiva per lo scudetto, ma che potrebbe condizionare parecchio il resto del campionato. Il Napoli ha immediatamente rimediato al primo ko subito in casa dell’Inter, approfittando dei passi falsi delle due milanesi e laureandosi campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Il pericolo maggiore per gli azzurri è adesso rappresentato dalla Juventus, che è il loro storico nemico.

Allegri furibondo, perde il controllo: il gesto che fa tremare la Juve

Max Allegri è riuscito a fare qualcosa di semi-miracoloso, rimettendo in piedi una squadra completamente smarrita (anche per sua colpa) e falcidiata dagli infortuni. Adesso i bianconeri vantano una striscia di otto vittorie consecutive, tra l’altro senza subire neanche un gol: non c’è modo migliore di presentarsi allo scontro diretto con il Napoli. Se dovesse espugnare il Maradona, la Juve si riporterebbe addirittura a -4 dalla vetta: era impensabile fino a un paio di settimane fa. Lo stile di Allegri che ha rimesso in carreggiata la Juve sta recuperando consensi anche all’estero.

Nella telecronaca americana della CBS di Juve-Udinese i commentatori hanno ironizzato sul gol vittoria dei bianconeri, arrivato nei minuti finali: “Guardate il punteggio, ancora una volta la Juve segna nel finale. 1-0 all’88esimo, ne abbiamo parlato molto, questa è la famosa tattica ‘corto muso’ di Allegri”. I telecronisti americani hanno dimostrato di essere sul pezzo e soprattutto di essere molto attenti ai “meme” che vanno in voga sui social sull’allenatore che è stato ribattezzato “il demone di Livorno”.