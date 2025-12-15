Maignan-Milan, clamoroso ribaltone sul rinnovo: cosa sta succedendo

Quando ormai sembrava tutto scritto, con l’addio di Mike Maignan a parametro zero a pesare sul futuro del Milan, ecco riaprirsi uno spiraglio. Dopo mesi di gelo totale e dopo lo stop alle trattative, il rinnovo del portierone francese non è più un’ipotesi da archiviare, ma una possibilità che sarebbe tornata ad essere reale. Sarebbe ossigeno puro per i rossoneri: Maignan è tra i migliori portieri al mondo e anche nel pareggio di ieri, domenica 14 dicembre, contro il Sassuolo lo ha dimostrato.

Il punto è che negli ultimi giorni sarebbero emersi segnali di apertura da parte del portiere francese, frutto di un lavoro paziente e meticoloso portato avanti dalla dirigenza rossonera. In questo percorso hanno avuto un peso specifico le figure di Massimiliano Allegri e Igli Tare, determinati a ricucire uno strappo che fino a poco tempo fa sembrava insanabile. Il Milan, pur di trattenere il suo leader tra i pali, è pronto a compiere uno sforzo importante: l’idea è quella di portare Maignan al massimo livello salariale della rosa, affiancandolo a Rafa Leao come giocatore più pagato della rosa.