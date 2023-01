Allegri e Spalletti, la rissa: "Finiscila e vergognati"

10 gennaio 2023 a

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri non si parlano dall’11 settembre 2021, ovvero dalla partita vinta dal Napoli 2-1 in rimonta alla terza partita dello scorso campionato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, le comunicazioni tra i due allenatori toscani si sono interrotte da quell’episodio. Tutta colpa di un episodio che si è verificato al termine del match, quando Allegri - probabilmente nervoso per il risultato - ha risposto male a Spalletti.

Quest’ultimo si era recato verso la sala stampa per salutare il collega, che però si è rivelato tutt’altro che cordiale. Anzi, aveva reagito in maniera aggressiva: “La finisci di far casino con gli arbitri? Ti devi vergognare”. Spalletti aveva risposto a tono: “Ma cosa stai dicendo? Con te ho sempre perso e sono sempre venuto a salutarti, adesso mi fai la morale?”. Concetto che l’allenatore del Napoli aveva poi ribadito in conferenza: “Faccio casino con l’arbitro io? Ma ragazzi, questa è una roba che non si può sopportare”.

“Fate vedere le volte che ho fatto casino - aveva aggiunto - perché me ne devo rendere conto. Non ve l'aspettavate questo faccia a faccia con Allegri? Nemmeno io me l'aspettavo. Io lo volevo salutare, sono andato a rincorrerlo dentro lo spogliatoio alla fine, sono andato a trovarlo in panchina all'inizio, sono andato a salutarlo alla fine ma lui è andato via, non mi ha salutato, lo volevo salutare ora… In campo non c'era stata nessuna frizione, io non gli ho detto niente mai”.