Milan, operazione-Morata: la mossa di Allegri ribalta la squadra

Alvaro Morata vuole dire addio al Galatasaray, interrompendo così il prestito dal Milan dopo soli sei mesi di prestito. Ma secondo il racconto di alcuni media, lo spagnolo potrebbe anche rimanere in rossonero considerando la stima che per lui ha Massimiliano Allegri. In Turchia finora lo spagnolo ha segnato 6 reti in 12 presenza, non riuscendo molto ad ambientarsi. In caso di addio al Galatasaray, che teoricamente potrebbe esercitare il riscatto a 8 milioni a gennaio 2026 o a 9 a giugno dello stesso anno, non è da escludere un possibile ritorno con tanto di permanenza al Milan per Morata. Un’eventualità fino a poco tempo fa quasi impensabile.

Allegri e Morata, secondo La Gazzetta dello Sport, sono molto legati e nutrono una profonda stima reciproca. L’attaccante, dal ritiro della Nazionale, aveva parlato tempo fa del suo futuro: “Non ho ancora parlato con Allegri e Tare da quando hanno questi incarichi — le sue parole allora, prima dello sbaglio ai calci di rigore, valso la sconfitta della sua Spagna contro il Portogallo nella finale di Nations League a Monaco di Baviera — Max lo sento spesso per il rapporto che ci lega, Tare l’ho visto un paio di volte. Sono contento per loro e il Milan, perché sono grandissimi professionisti e se li hanno presi significa che il club vuole tornare subito a vincere. Spero gli vada tutto alla grande, di me però non so nulla”.