Pogba, "tunnel con risata in allenamento". E i tifosi della Juve si infuriano...

Paul Pogba forse è ancora un calciatore. Non vi sono certezze, dato che neanche ci si ricorda l’ultima volta che ha messo piede in campo, ma la Juventus spera che almeno dalla fine di gennaio potrà averlo a disposizione per la prima volta in stagione. Il 29enne francese doveva essere il colpaccio della sessione di mercato estiva per alzare la qualità del centrocampo bianconero, ma in realtà non ha giocato neanche un minuto.

Questo ha attirato forti critiche nei suoi confronti, ma c’è chi continua a non nutrire alcun dubbio su di lui. Anzi, Tuttosport addirittura lo esalta per il primo mezzo allenamento dopo mesi, e lo fa con un titolo che è tutto un programma: “Pogba subito protagonista: tunnel con risata in allenamento”. Immediatamente è scattata l’ironia dei social, anche da parte di alcuni tifosi bianconeri che sono esasperati dall’infinita assenza del francese. Quest’ultimo ha svolto parte del lavoro odierno insieme al resto della squadra: si tratta di un primo segnale incoraggiante del suo recupero dopo il lunghissimo infortunio.

Per ora quello di Pogba è uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni: è arrivato a parametro zero, ma l’ingaggio e le commissioni agli agenti non sono certo una barzelletta. La Juve può ancora sperare di averlo per la seconda parte di stagione, così come attende il recupero di Vlahovic, che dovrebbe avvenire verso la fine di gennaio. Di certo il loro pieno recupero consentirebbe ai bianconeri di alzare la qualità e di provare a fare qualcosa di meglio del “corto muso”, che pure sta portando risultati eccellenti. Anzi, ad Allegri va riconosciuto di essere riuscito a trovare una quadra che ha portato a otto vittorie consecutive senza subire gol.