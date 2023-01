Usa, twerka in faccia ai poliziotti durante l'arresto: follia col lato B

12 gennaio 2023 a

a

a

Assurdo, da bollino rosso... ma vero. Stiamo parlando di un video diventato virale alla velocità della luce che mostra una donna mentre tenta di distrarre due guardie di sicurezza che provavano a neutralizzare un uomo al termine di una partita dei Kansas City Chiefs, siamo ovviamente negli Stati Uniti. Il punto è che il tentativo di distrazione è... assai peculiare.

Il video è stato girato, così come spiega Dagospia che rilancia la vicenda, al termine di una rissa, la cui origine non è chiara. Di sicuro le due guardie lottano con un giovane che indossa la maglia da hockey dei Mighty Ducks. "Dov'è la polizia?", si sente qualcuno urlare in sottofondo.

Ma ecco che nel bel mezzo della lotta, quando i due sono a terra, uno dei due prova a tirare un pugno a una delle guardie, per poi uscire di scena ed essere rimpiazzato dalla ragazza in questione. Lei indossa giacca di pelle, pantaloncini di jeans e viene subito allontanata. A quel punto le guardie sembrano controllare l'uomo, ma ecco che torna la donna, che inizia a twerkare in faccia agli agenti, muovendo sinuosamente il lato B sul loro volto nel tentativo di distrarli. Il filmato termina con la piccantissima moretta che si siede sopra l'uomo con la maglia dei Ducks e urla: "Siete venuti qui per me!". Immagini spiazzanti e che, come detto, hanno fatto davvero il giro del mondo.