Mbappè vede Messi dopo il Mondiale: cosa è successo davvero

Che fine hanno fatto Leo Messi e Mbappè? Li avevamo lasciati nella finalissima del mondiale in Qatar, i due protagonisti assoluti del match tra Argentina e Francia. Di fatto c'era grande attesa per capire cosa sarebbe accaduto durante la reunion dei due nello spogliatoio del Psg. Mbappè era rientrato a Parigi dopo la finalissima tornando subito in campo con i parigini per poi partire in incognito per una vacanza negli Stati Uniti. Messi invece è rientrato da poco dopo essersi goduto i festeggiamenti per il trionfo mondiale. Ebbene, le premesse per l'incontro tra i due non erano certo buone. Il fratello di Mabappè ha partecipato alla "cerimonia" di accoglienza riservata dal Psg a Leo.

Ma Ethan Mbappè è stato abbastanza gelido davanti al campione argentino. Così in Francia i giornalisti attendevano con grande curiosità il faccia a faccia tra i due fuoriclasse. Ricordiamo che Messi non ha detto nulla davanti ai festeggiamenti ingiuriosi degli argentini contro Mbappè. Tutte le aspettative però sono rimaste deluse. I due sono apparsi tranquilli in allenamento e hanno spento le polemiche.

Mbappè aveva usato queste parole per chiarire il suo rapporto con Messi subito dopo la finalissima: "Ho chiacchierato un po' con lui dopo la finale e mi sono congratulato con lui perché era l'obiettivo di una vita. Per lui come per me, ma io ho fallito. I festeggiamenti? Non sono un mio problema".