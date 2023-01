Juventus, Allegri massacrato da Cassano: "Ha solo c..."

14 gennaio 2023 a

a

a

Antonio Cassano va subito all'attacco di Massimiliano Allegri un minuto dopo il fischio finale di Napoli-Juventus. L'ex attaccante non usa giri di parole e si scaglia in modo violento sul tecnico bianconero: "La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto 90′ di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrhamani". A questo punto arriva l'affondo pesantissimo: "I cinque gol subiti è la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie".

Allegri scappa, e Spalletti... Scena umiliante alla fine di Napoli-Juve | Video

Finito qui? Nemmeno per sogno. Cassano non risparmia critiche al suo nemico numero uno e così attacca ancora Allegri, con il quale ha vinto uno scudetto con il Milan: "Sentire Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre sono cagate.

Il gesto di Kvaratskhelia spiazza tutti subito dopo il gol: con chi ce l'ha

Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma lui è un genio". Insomma dopo le parole di Allegri nelle ore che hanno preceduto la partita ora arriva la vendetta di chi ha sempre messo nel mirino il tecnico bianconero.