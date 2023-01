Sofia Goggia cade, ma è sempre Italia: la Brignone vince il SuperG a St. Anton

14 gennaio 2023 a

a

a

In Coppa del mondo di sci è sempre valanga rosa: se non brilla Sofia Goggia, ci pensa Federica Brignone. L'azzurra vince il Super G di St. Anton, in Austria, conquista il successo numero 21 in carriera. Ottavo posto per Marta Bassino, 13esimo per Elena Curtoni, 16esime a pari merito Roberta Melesi e Laura Pirovano, 18esima Karoline Pichler, a conferma di un movimento femminile in grandissimo spolvero. Fuori invece proprio la Goggia e le sorelle Nicol e Nadia Delago.

Sofia è caduta, senza danni (si è infatti subito rialzata), ma con comprensibile generale apprensione visti i precedenti dell'atleta che gareggia con la mano sinistra fratturata. Scesa con il pettorale 14, la campionessa bergamasca stava segnando il miglior tempo rispetto alla sua compagna Brignone, nettamente al comando, quando è scivolata in una curva a sinistra non controllando bene la sua sciata.

Questo l'ordine d'arrivo: 1. Federica Brignone (Ita) in 1'00"21 2. Joana Haehlen (Sui) a 0"54 3. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"66 4. Tessa Worley (Fra) a 0"82 5. Tamara Tippler (Aut) a 0"89 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) a 0"96 7. Kira Weidle (Ger) a 0"97 8. Marta Bassino (Ita) a 1"03 9. Cornelia Huetter (Aut) a 1"07 10. Laura Gauche (Fra) a 1"08 13. Elena Curtoni (Ita) a 1"35 16. Roberta Melesi (Ita) a 1"64 16. Laura Pirovano (Ita) a 1"64 18. Karoline Pichler (Ita) a 1"66 (ITALPRESS). glb/red 14-Gen-23 12:40 NNNN