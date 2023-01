Bremer, figuraccia mondiale: "Cosa diceva di Osimhen"

14 gennaio 2023 a

Gleison Bremer è stato il peggiore in campo per la Juventus. Il difensore acquistato in estate dal Torino non ha retto il confronto con Victor Osimhen, anzi è andato in confusione totale ed è naufragato insieme a tutta la squadra: una prestazione da 3 in pagella, quella del brasiliano, per gran parte dei quotidiani sportivi. C’è anche chi ha tirato fuori alcune dichiarazioni di qualche mese fa che imbarazzano ulteriormente Bremer.

Intervistato da Dazn, il difensore aveva spiegato come fermare Victor Osimhen, che nello scorso campionato era andato in difficoltà contro di lui: “Con palla libera, devi scappare sempre. Con Osimhen prendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano”. E invece nella partita più importante, quella tra Napoli e Juve, è stato proprio l’attaccante nigeriano a portare a spasso il difensore brasiliano. Quest’ultimo è stato protagonista in negativo in almeno due dei cinque gol del Napoli: non è riuscito praticamente mai a reggere il confronto e in nessuna situazione.

E pensare che Bremer era stato un pilastro su cui Allegri aveva ricostruito la Juve, che era stata in grado di vincere otto partite di fila senza subire gol. Stavolta, però, il brasiliano ha tradito il suo allenatore al pari di tutto il resto della squadra, che non è stata minimamente all’altezza della sfida con il Napoli.