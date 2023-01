Mirabelli, l'ex ds del Milan: "Che c***o di squadra hai fatto?", parte un pugno

15 gennaio 2023 a

E' finita con un pugno la rissa allo stadio tra Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan cinese targato Yonghong Li, e oggi ds del Padova, e un tifoso veneto. I biancoscudati stentano in Serie C e Mirabelli è sotto accusa per la campagna acquisti, deficitaria. Ironia della sorte, le stesse recriminazioni sollevate dai tifosi rossoneri in questi ultimi anni per la celebre campagna acquisti dell'estate 2017, quella delle "cose formali": da Bonucci a Biglia, da Kessie a Ricardo Rodriguez, da Calhanoglu a Kalinic. Di quel Milan targato Fassone e Mirabelli, nonostante oltre 100 milioni di euro spesi, oggi non è rimasto più nulla. A Padova, dal suo arrivo nel gennaio del 2022, Mirabelli non ha avuto a disposizione quel budget, ovviamente, e i risultati non arrivano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Gazzettino, un tifoso patavino, aperta la porta di uno dei box delle tv da cui Mirabelli stava assistendo all'incontro tra Padova e Juve Next Gen (l'under 23 bianconera), finita 1-1, lo avrebbe apostrofato con queste parole: "Ma che c***o di squadra hai fatto?". Dopo un breve scontro verbale, il direttore sportivo avrebbe cercato di tagliare corto uscendo dalla stanza. Per farlo, però, ha dovuto spintonare il tifoso che si era piazzato sulla porta e sarebbe partito "un colpo proibito", forse - riferisce il quotidiano - addirittura un pugno. La situazione non è degenerata solo per l'intervento tempestivo di uno steward e poi delle forze dell’ordine. Il tifoso si è poi recato in ospedale per degli esami e minaccia querela.