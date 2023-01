Piquè umilia Shakira: come si è presentato al campo

16 gennaio 2023 a

a

a

"Hai scambiato un Rolex per un Casio, una Ferrari per una Twingo”, la frase nella canzone di Shakira rivolta all’ex marito Gerard Piqué è stato il tormentone dello scorso weekend. E Piqué ha reagito con sarcasmo, raccogliendo la palla al balzo e trasformando il ciclone della sequenza video-clip in una fonte di guadagno, l'opportunità di monetizzare accordi commerciali e togliere anche un sassolino dalla scarpa. E in occasione della terza giornata di campionato della Kings League (il torneo di calcio a 7 ideato in collaborazione con Llanos e lanciato proprio attraverso la sua agenzia, Kosmos), l'ex difensore catalano s'è presentato al padiglione del porto di Barcellona al volante di una Renault modello Twingo.

Piqué e l’accordo con Casio: “Un orologio per la vita”

Il video condiviso sui social ha avuto 1,2 milioni di visualizzazioni nel giro di un'ora, sfondando il muro dei 7 milioni in quelle successive, e aprendo la strada a una nuova partnership. Nel frattempo, Piqué ha chiuso anzitutto un accordo commerciale con la Casio (l'azienda di orologi menzionata con accezione dispregiativa nel raffronto con il nuovo amore dell'ex) e lo ha annunciato durante una diretta streaming pronunciando uno slogan emblematico: "Vi dico una cosa, questo è un orologio per la vita", rispondendo così alla moglie usando un concetto altrettanto tagliente. L'impressione è che la guerra mediatica sia solo all'inizio. Piqué e Shakira ci hanno visto un'opportunità laddove molti ci vedevano solo caos e grattacapi.