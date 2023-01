Report, bomba-De Laurentiis: "Come ho usato Agnelli"

16 gennaio 2023 a

Nella puntata di stasera, lunedì 16 gennaio, di Report si parlerà dell’inchiesta Prisma che sta terremotando la Juventus, soprattutto per quanto riguarda la manovra stipendi e le plusvalenze poco chiare. Inoltre ci sarà un’intervista di Aurelio De Laurentiis: alcune sue dichiarazioni sono state anticipate e hanno fatto scalpore al punto da finire in homepage anche sui principali quotidiani spagnoli.

Il presidente del Napoli ha infatti rivelato di aver “manovrato” Andrea Agnelli sfruttando il suo punto debole, ovvero la famosa Superlega. “Ho usato il signor Agnelli - è una delle dichiarazioni emerse dalle anticipazioni - perché mi serviva che lui mi andasse in c*** ai fondi, che erano un’altra stronz***. Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. Agnelli l’ho usato perché chiaramente se entrava in un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega, per questo lui si è scagliato contro i fondi”.

In Spagna la cosa ha avuto grande rilevanza perché la Liga ha votato per i fondi, tranne Real Madrid, Barcellona e Atletico. “L’italiano De Laurentiis - si legge su Marca - ha confessato questo lunedì di aver usato il suo connazionale Andrea Agnelli e il suo legame con la Superlega per boicottare l’accordo, due anni fa, tra Serie A e fondi di investimento, tra cui c’era CVC, per la gestione dei diritti audiovisivi”.