Clamoroso al Maradona, Napoli fuori ai rigori: gode la Cremonese

La Cremonese elimina a sorpresa il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. I grigiorossi, ultimi in classifica in campionato, espugnano il 'Maradona' per 7-6 dopo i calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto di Lobotka per la squadra di Spalletti. I tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-2. La Cremonese ha giocato in dieci uomini dal 10' del primo tempo supplementare per l'espulsione di Sernicola. I lombardi si erano portati in vantaggio al 18' con Pickel ma erano stati prontamente raggiunti e superati dalle reti di Juan Jesus al 33' e Simeone al 36'. All'87' gli ospiti erano giunti al pareggio con Afena-Gyan. Poi l'epilogo inaspettato dal dischetto dopo che i supplementari si erano conclusi senza reti. Ai quarti di finale la Cremonese sfiderà la Roma.