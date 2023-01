Michele Criscitiello, retroscena sul Milan: "Urla e insulti"

18 gennaio 2023 a

a

a

Michele Criscitiello rivela cosa sarebbe successo nello spogliatoio del Milan dopo la fine del primo tempo con il Lecce. Il Milan nell'ultimo impegno di campionato ha raccolto un solo punto in Puglia agguantando un 2-2 nel secondo tempo.

"Quanto la pagano e per fare cosa". Bakayoko, l'inspiegabile suicidio del Milan

Ma è proprio sulla fine della prima frazione di gioco che Crscitiello alza il velo raccontando su Sportitalia.com come sono andate davvero le cose: "Il Milan del primo tempo è stato imbarazzante. Sarebbe stato bello avere una telecamera nello spogliatoio a fine primo tempo. Si parla di urla, insulti e dura presa di posizione del Mister. Giustamente Pioli è corso ai ripari ma, adesso, deve stare attento anche lui perché quello che era il gruppo spettacolo dello scudetto si sta disunendo. Non sono belle le immagini in campo di calciatori che si mandano a quel paese e una difesa che prende imbucate da destra e da sinistra. La reazione del secondo tempo è una tachipirina 500 in vista della Supercoppa con l'Inter. Fondamentale. Arriva nel momento peggiore/migliore. Arriva dopo una assurda rimonta subita con la Roma, una altrettanto assurda eliminazione in Coppa Italia con il Torino e un raccapricciante primo tempo a Lecce".

Kessie per Brozovic? Doccia gelata: Inter, c'è un grosso problema

Poi l'analisi sul futuro del Milan: "Se Pioli vince tutti si dimenticheranno delle tre partite precedenti ma se dovesse perdere a Casa Milan siamo pronti a dichiarare l'ufficiale stato di crisi. In questa squadra mancano gli uomini: Maignan e Ibra su tutti ma è pesata maledettamente anche la personalità di Tonali in mezzo al campo in una partita normale come quella di Lecce. Inutile tornare a parlare di mercato. Il Milan ha sbagliato e lo sanno anche i dirigenti stessi ma più che i nostri giudizi ci sono quelli del campo".