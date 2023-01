Lewis Hamilton, contratto-choc: 400 milioni di euro

20 gennaio 2023 a

L’indiscrezione l’ha riportata in anticipo 20 Minutes: per il rinnovo di contratto tra Lewis Hamilton e il team Mercedes si è molto vicini. E la trattativa ci parla di ben 70 milioni di euro di ingaggio netto per altre due stagioni. Un accordo senza la presenza di alcun bonus legato ad esempio alla conquista dell’ottavo titolo iridato.

Attualmente il contratto di Hamilton oscilla attorno ai 45 milioni di euro, ai quali però si aggiungerebbe un bonus di 25 milioni nel caso di conquista del campionato. Lo stipendio sarebbe pagato in gran parte da Ineos, l’azienda di Jim Ratcliffe, sponsor della squadra, che partecipa per il 33% all’attuale contratto di Lewis Hamilton. Lo stesso che insegue il sogno dell’ottava corona che gli farebbe superare nei titoli Michael Schumacher per così finire sopra tutti gli altri piloti.

Hamilton, anche il ruolo di ambasciatore Mercedes

Il miliardario inglese Ratcliffe si impegnerebbe a pagare il 90% della cifra, mentre Hamilton sarebbe coinvolto nel conglomerato destinato a partecipare all’acquisizione del Manchester United. Compresi nella cifra incassata da Hamilton ci sarebbero anche i fondi che il campione di Stevenage destina annualmente alla sua fondazione benefica, Mission 44.

Si tratterebbe di circa 15 milioni di euro all’anno. Hamilton, infine, starebbe anche discutendo con Mercedes una partnership decennale che lo vedrebbe assumere – dismesso il ruolo di pilota – quello di ambasciatore del gruppo. Per questo compito Hamilton chiederebbe circa 25 milioni di euro all’anno. Si tratterebbe di 250 milioni di euro fino al 2035. Il totale porterebbe Hamilton ad incassare, da qui ai prossimi 12 anni, circa 400 milioni di euro di solo stipendio.