Coppa Italia, Juve ai quarti. Passano anche Atalanta e Lazio

19 gennaio 2023 a

a

a

La Juventus batte 2-1 il Monza e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Arriva al minuto 8' la rete del momentaneo vantaggio bianconero! Ripartenza rapida che prende vita dal rilancio di Perin, sul quale Soulé raccoglie con uno stop orientato verso la trequarti avversaria, poi l'argentino serve lateralmente per Mckennie. Lo statunitense con un cross ben calibrato trova lo stacco di Moise Kean, che a pochi passi da Cragno compie una torsione vincente sul secondo palo.

Assist a cura di Weston Mckennie. Rete del pari dei brianzoli al 24’. Selva di gambe in area juventina, in attesa del traversone di Colpani. Il numero 28 calcia un corner preciso, sul quale giunge puntuale Valoti, che con un colpo di testa rimette in equilibrio il match allo Stadium. Nella ripresa però la Juve vuole portare a casa la qualificazione la trova con Federico Chiesa che al 78' sigla il nuovo vantaggio bianconero. Alex Sandro scorre lungo l'out di sinistra, e giunto alla trequarti scarica verso Chiesa, che controlla, sposta il pallone sul destro e dal limite dell'area scaglia la conclusione: palla a fil di palo che lascia Cragno inerme. Vantaggio Juventus all'Allianz Stadium. Assist di Alex Sandro Lobo Silva. Ai quarti approdano anche l’Atalanta che ha battuto 5-2 lo Spezia e la Lazio che ha superato il Bologna.