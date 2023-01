Ronaldo debutta con l'Al Nassr: il dribbling che manda in delirio l'Arabia

23 gennaio 2023 a

Dopo l’amichevole contro il Psg dell’eterno rivale Leo Messi, Cristiano Ronaldo ha esordito nel campionato saudita con l’Al-Nassr di Rudi Garcia, vincendo per 1-0 contro l'Al-Ettifaq, in virtù del gol segnato alla mezzora del primo tempo dal brasiliano Talisca. Grazie a questo successo, così, l'Al-Nassr resta primo in classifica con 33 punti, uno in più dell’Al-Hilal. Tutti gli occhi, però, erano per l’asso portoghese, anche se in Europa la partita non era proprio seguitissima, dato che si seguiva il big match tra Arsenal e Manchester United, finita 3-2 per i Gunners.

Il campione di Madeira non ha bagnato col gol il proprio debutto, ma ha dato spettacolo con alcune giocate che hanno strappato boati del pubblico presente al Mrsool Park. Nel campionato saudita Ronaldo ha tutto il tempo di ricevere il pallone e mettere in scena qualche giochetto soprattutto ad uso della folla. Come accaduto quando, appena entrato in area avversaria, con una semplice finta ha letteralmente messo a sedere un avversario provocando scene di delirio allo stadio. Intanto, fuori dallo stadio, vengono vendute 400 magliette al giorno di CR7, tanto che nel giorno della partita, negli store, le maglie erano disponibile solo nelle taglie da bambino o XXXL.

Ronaldo, a fine gara il gesto verso la compagna Georgina

"Tutti conoscono Cristiano Ronaldo, è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio – le parole di Rudi Garcia nel dopo partita – Per noi è molto importante fare tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni. Voglio che si diverta a giocare e stasera è stato felice di giocare con la sua nuova squadra". Prima di lasciare il campo, Ronaldo è andato ad applaudire i tifosi dell'Al-Nassr, che non si erano mai fermati nello sventolare le bandiere coi colori della squadra, e ha alzato il pollice verso la compagna Georgina Rodriguez mentre entrava nel tunnel.