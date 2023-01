Juventus, il crollo di Danilo: lacrime in campo. E subito dopo...

23 gennaio 2023 a

a

a

Gli occhi lucidi, la tensione anche dopo il fischio finale. L’emozione palpabile di Danilo si è vista dopo Juventus-Atalanta 3-3. Uno dei protagonisti del pareggio, con il suo errore nel gol del 2-2 di Maehle, e poi con il gol del definitivo 3-3. Dopo il triplice fischio dell’arbitro, il brasiliano ha avuto poi il crollo emotivo, dopo le tante emozioni e tensioni che hanno vissuto lui e i suoi compagni di squadra nella battaglia contro gli uomini di Gasperini: le telecamere lo hanno immortalato con occhi lucidi e tra gli abbracci dei compagni.

Danilo su Instagram: “Purtroppo l’errore, ma la Juve non molla mai”

Su Instagram Danilo ha poi scritto: "Purtroppo ho commesso un errore che ha messo in difficoltà la squadra. Voglio ringraziare i miei compagni che sono stati bravi a non mollare un centimetro e hanno lottato fino alla fine! La Juventus non molla mai! Forza Juventus!”. Intanto Allegri è contento della prestazione dei suoi dopo l’Atalanta: “Non era facile perchè eravamo a 48 ore da una sentenza, che ci ha tolto tre quarti del lavoro poteva essere complicata. I ragazzi si sono dimostrati seri e non era facile — dice il toscano — Oggi abbiamo finito il girone d'andata, abbiamo toppato in Champions, ma in campionato abbiamo fatto 40 punti, con 38 fatti più 2 tolti. Quello che hanno fatto i ragazzi stasera è stato davvero importante”.

"La Juve va in B e riparte con lui". Addio Allegri: terremoto in vista (anche in panchina)

Allegri: “Non era semplice, ma siamo stati bravi”

E ancora: “L’ho detto ai ragazzi e lo ripeterò tutti i giorni: per le vicende esterne abbiamo una società forte con professionisti di tutto rispetto — prosegue Allegri — Ora abbiamo una settimana per recuperare le energie, inutile nascondere che non era semplice in questi due giorni. Già stamattina li ho visti sorridenti, sono stati veramente bravi. Dopo il 3-2 siamo rimasti compatti e abbiamo pareggiato. Dobbiamo fare più punti possibile in campionato e poi ci saranno Coppa Italia ed Europa League”.