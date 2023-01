Juventus, l'avvocato Grassani: "Un'altra penalizzazione", cosa accadrà

23 gennaio 2023 a

La Juventus potrebbe avere nuovi problemi sul fronte della giustizia sportiva. Dopo la maxi penalizzazione di 15 punti arrivata la scorsa settimana, i bianconeri potrebbero subire un'altra riduzione di punti in classifica in questo campionato o nel prossimo. A lanciare l'allarme è stato l’avvocato Mattia Grassani, intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. Il legale infatti ha alzato il velo su un altro filone di indagine che riguarda la Juventus: "Quindici punti di penalizzazione non se li aspettava nessuno, solamente nel 2006 a Calciopoli furono erogate penalizzazioni più afflittive di questa. Ma non è detto sia l’unica sanzione. La procura ha un altro fascicolo pendente sulla manovra stipendi che avrebbe consentito alla Juve di risparmiare oltre 90 milioni di euro. Questo resta il filone più delicato. Anche da questo procedimento potrebbero derivare punti di penalizzazione".

E le parole dell'avvocato sul futuro bianconero di certo allarmano i milioni di tifosi bianconeri: "Se le sanzioni hanno portato a penalizzazioni e se le proporzioni hanno un valore, la seconda eventuale sanzione potrebbe non essere da meno" ha aggiunto Grassani. Infine una riflessione su una sanzione dall'organo principale del calcio europeo: "La Uefa ha acceso un faro molto potente sulla Juventus in tempi non sospetti, credo sia in costante contatto con Figc e giustizia italiana. Questo fronte ha stretti collegamenti con il fair play finanziario. Se la sanzione fosse confermata in terzo grado, la Uefa potrebbe adottare provvedimenti autonomi di esclusione".