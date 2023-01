Ferrari, l'ex Red Bull: "Cose mai viste", sfotte Maranello?

25 gennaio 2023 a

“La Ferrari 675 presenta una delle innovazioni più pazzesche che abbia mai visto nel corso della mia carriera in Formula 1. È davvero rivoluzionaria e i vantaggi che otterrà nei tempi sul giro saranno enormi. Non c'è bisogno di attendere che scenda in pista per rendersene conto. Con lo sviluppo al simulatore limitato sarà difficile per gli altri recuperare: godranno di questo vantaggio per anni?”. La provocazione (forse) di Daniel Drury, ex ingegnere della Red Bull si è gettato nella mischia e con una certa durezza e forse con ironia ha scritto un paio di tweet che hanno generato diverse discussioni. Serio o meno, dal suo tweet si è scatenato un dibattito incredibile.

Drury: “Se Stroll vincerà una gara, berrò uno sciroppo d'acero davanti all'Ambasciata Canadese”

C'è chi gli crede, chi invece ha capito fosse una battuta. Resta il rebus, anche se l'ingegnere, sempre con il suo fare scherzoso, rispondendo a un utente ha fatto un fioretto, un voto vero e proprio dichiarando che se la Ferrari sarà campione del mondo si recherà a Maranello con una Fiat Panda e lo farà partendo da Londra. Non è semplice capire se tutta questa fiducia sia dovuto a un amore sportivo per la Ferrari, a dati reali o se è figlia magari di un leggero astio verso la Red Bull, campione in carica e favoritissima, che lo ha licenziato poco più di un anno fa.

Di sicuro le promesse, in caso di realizzazione, vanno mantenute e per non farsi mancare nulla Drury ha aggiunto un altro ‘voto' che stavolta riguarda Lance Stroll, pilota canadese dell'Aston Martin: "Se Stroll vincerà una gara berrò una pinta di sciroppo d'acero davanti all'Ambasciata Canadese".