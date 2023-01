Bargiggia-Oppini, rissa in studio sulla Juve: "Se mi alzo..."

24 gennaio 2023 a

Juventus-Atalanta è finita 3-3 al termine di una partita spettacolare, che però ha fatto molto discutere nello studio di 7Gold. Paolo Bargiggia e Franco Oppini hanno dato vita a una lite piuttosto accesa. A cominciare è stato il giornalista, secondo cui c’era un rigore non concesso alla squadra di Allegri. L’attore è stato di tutt’altro parere, che ha palesato pur essendo un sostenitore della Juventus.

“Penso che l’arbitro vicino - ha dichiarato Bargiggia - il Var che non è intervenuto, i miei occhi non sono in grado di dare un giudizio definitivo. Sostenere che fosse con sicurezza rigore, allora vuol dire sostenere che c’è un doppio complotto contro la Juve”. “Basta parlare di complotto - ha replicato Oppini - stai proprio rinfocolando una polemica inutile, e mi dia del lei”. “Il tuo ruolo è quello del comico”, ha risposto Bargiggia. E Oppini ancora: “Tu oggi fai ridere senza che fai il comico. Guarda che mi alzo e vedi, eh. È dall’inizio che provochi, perché non la smetti”.

Bargiggia non si è però placato: “Io a differenza tua, sono un giornalista. Io non ho capito qui cosa fai. Io faccio il mio ruolo, tu fai il tuo. Alla prossima domanda della conduttrice, io devo rispondere, non posso pensare a te che non ami quello che dici, hai capito? Quando faremo la trasmissione sui comici, io mi atterrò a quello che dici tu". Alla fine tocca proprio a Francesco Oppini, figlio di Franco e Alba Parietti, a cercare di parlare d'altro e provare a far diradare questa polemica.