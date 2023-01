Milan, è crisi nera: Pioli asfaltato dalla Lazio, 4-0

24 gennaio 2023 a

Il Milan cade ancora. I rossoneri perdono per la terza volta in campionato e di fatto salutami ogni possibilità di rincorsa sul Napoli. Con un secco 4-0 la Lazio di fatto ammazza il campionato del Milan e si rilancia per un posto in Europa. I rossoneri vanno subito sotto al 4’ minuto con un gol di Milinkovic Savic. Poco dopo Tomori deve uscire e al suo posto entra Kjaer. Le cose non cambiano e la Lazio continua a fare la partita. Il raddoppio arriva al 38’ con Zaccagni. Il Milan non entra mai in partita e i bianco celesti nella ripresa dilagano. Prima il 3-0 di Luis Alberto su rigore, poi il poker con Felipe Anderson. Una batosta simile il Milan non la prendeva da tempo.

Davanti al Napoli ora c’è una autostrada verso lo Scudetto. Difficilmente i partenopei incontreranno ostacoli sulla via per il tricolore che manca dai tempi di Maradona. Nello spazio di pochi giorni dopo la sosta mondiali si sono auto-eliminate tutte le anti-Napoli. Mancava solo il Milan all’appello. E ora per Pioli è crisi nera. Il Milan dovrà trovare le forze e le motivazioni per blindare un posto Champions in campionato che per le casse del club vorrebbe dire davvero tanto anche per il mercato per la prossima stagione.