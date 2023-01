Milan, irrompe in sede la GdF: cosa stanno cercando

26 gennaio 2023 a

a

a

Non c'è soltanto l'inchiesta Prisma a far tremare il calcio italiano. Secondo indiscrezioni di stampa, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza avrebbe effettuato acquisizioni nell'ambito di una inchiesta sulla vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale, conclusasi nell'agosto del 2022. L'indagine parte da un esposto dell'ex socio di minoranza del fondo americano, la lussemburghese Blue Skye, che contesta un pegno legato ai Singer già al centro di altre dispute legali. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è ancora a carico di ignoti. Il reato ipotizzato è una presunta appropriazione indebita.

Si tratta comunque di un'altra vicenda che turba la Serie A, già travolta dalla sentenza di penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte d'Appello federale nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze. C'è poi ancora aperto il contenzioso sugli stipendi in nero nel periodo del Covid, che secondo molti commentatori potrebbe costare ancora più caro al club bianconero.

Indiscrezioni dalle inchieste, a proposito del Milan, riferiscono invece di un rischio di coinvolgimento nel primo filone, quello delle plusvalenze. In quel caso, l'affare sotto la lente degli inquirenti sarebbe lo scambio avvenuto sempre con la Juventus nell'estate del 2018: Bonucci tornò a Torino dopo un anno in rossonero in cambio di Caldara, che fece il percorso inverno nall'ambito di una operazione che coinvolse anche Higuain, passato in rossonero.