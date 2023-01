Milan Skriniar, colpo di scena: arriva il no dell'Inter

29 gennaio 2023 a

L'Inter avrebbe rifiutato un'offerta del Psg per avere Skriniar già a gennaio. A quanto pare la società nerazzurra vuole trattenere il giocatore fino a giungo. Ma in estate il difensore partirà. Salvo colpi di scena. L'Inter è alla caccia di un sostituto e di fatto in questo momento i nomi sul piatto sono pochi. L'obiettivo di questo stop potrebbe essere quello di bloccare la valutazione del giocatore a venti milioni di euro.

Una cifra più pesante di quella offerta dai parigini per averlo subito. Mancano ancora tre giorni alla fine del mercato e non sono esclusi colpi di scena. I possibili sostituti sono Tiago Djalò, Victor Lindelof. Nomi che di certo non scaldano il cuore dei tifosi nerazzurri già rassegnati a perdere Skriniar. Di certo pare sia uscito dalla rosa dei possibili nuovi difensori, Smalling. Il giocatore giallorosso infatti gioca al centro della difesa mentre lo slovacco è abituato a giocare a destra. Un elemento questo che avrebbe fatto saltare l'ipotesi di vedere Smalling con i colori nerazzurri. Intanto l'Inter è tornata ai 3 punti contro la Cremonese e ora si prepara per il derby e per le sfide di Champions. Sarà un febbraio decisivo per i nerazzurri e soprattutto per Simone Inzaghi.