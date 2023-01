Zaniolo scappato da Roma: "Dove si è rifugiato dopo le minacce"

30 gennaio 2023 a

Allo stato attuale delle cose è molto difficile immaginare che Nicolò Zaniolo possa indossare ancora la maglia della Roma. Troppo gravi gli ultimi accadimenti, con il calciatore che prima è stato insultato con diversi striscioni, poi di persona e infine è stato braccato sotto casa, con tanto di chiamata alle forze dell’ordine per ragioni di sicurezza. Insultato pesantemente e minacciato in maniera gravissima, Zaniolo è scappato da Roma.

Ha infatti chiesto e ottenuto di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, dopodiché ha fatto i bagagli e ha lasciato la Capitale per dirigersi verso La Spezia, che è la sua città natale. A Zaniolo non resta che attendere lo sviluppo delle ultime ore di mercato: naufragata la possibilità di andare al Milan, che era la sua prima scelta, al calciatore è rimasta solo qualche pista estera, però difficilmente percorribile dopo che è saltato tutto con il Bournemouth per sua stessa volontà. La Roma aveva trovato l’accordo con il club della Premier League: avrebbe ottenuto 30 milioni più bonus, mentre Zaniolo si sarebbe ritrovato con uno stipendio raddoppiato.

Se non dovesse essere trovata una soluzione last minute, Zaniolo potrebbe restare alla Roma ma da separato in casa. “Io voglio solo gente che vuole giocare nella Roma - ha dichiarato Mourinho dopo il ko di Napoli - lottare per questa rosa. Se non stai bene nella famiglia, devi trovare una soluzione e andartene. La famiglia è solo per chi vuole stare davvero con la famiglia".