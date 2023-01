Gattuso, è finita in disgrazia a Valencia dopo il "faccia di m***a" e la manata

30 gennaio 2023 a

a

a

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. L'addio di comune accordo è maturato dopo la sconfitta col Valladolid. Lo ha comunicato la società con una nota ufficiale: "Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l'allenatore della prima squadra, Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa l'allenatore italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l'impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro". Per ora la guida tecnica è stata affidata a Salvador González Marco, già delegato di campo del Valencia.

"Sono preoccupato": la confessione dolorosa di Rino Gattuso





Poche ore fa, la spia di una tensione ormai fuori dai livelli di guardia. Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite della Liga, il tecnico italiano si era confrontato con i tifosi al ritorno da Valladolid. Come si vede in un video sui media spagnoli, nel corso del faccia a faccia in aeroporto Gattuso ha perso le staffe e ha colpito con una manata una telecamera di Àpunt, la tv autonoma valenciana, che stava riprendendo proprio il momento in cui Ringhio stava parlando con un gruppo di tifosi venuti a mostrare il loro sostegno alla squadra. E sono stati gli stessi tifosi a trattenere Ringhio, che stava andando a redarguire a muso duro il cameraman.

"Me lo vuoi chiedere ancora?": raptus-Gattuso, giornalista massacrato

Nella conferenza stampa pre-partita, aveva polemizzato poi con un giornalista che gli chiedeva conto della faccia poco allegra. "Mi chiedi perché ho questa faccia di m***a? Perché sono preoccupato e ho dubbi, com'è normale che sia".