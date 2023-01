Gennaro Gattuso massacra il giornalista: "Me lo vuoi chiedere ancora?"

26 gennaio 2023 a

Gennaro Gattuso è comprensibilmente nervoso per la situazione in cui si ritrova il Valencia, che ha soltanto 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. C’è bisogno di una scossa, magari passando anche dalla Coppa del Re, dove la squadra dell’ex allenatore del Napoli ha l’occasione di qualificarsi per le semifinali. Passare il turno consentirebbe a Gattuso di respirare e di allentare un po’ la pressione su di sé e sulla squadra.

"Sono preoccupato": la confessione dolorosa di Rino Gattuso

Accolto con entusiasmo, adesso anche la stampa è contro di lui, o comunque non perde occasione di incalzarlo. Ciò è accaduto anche nella classica conferenza pre-partita, in cui un giornalista gli ha rivolto una domanda su eventuali rinforzi dal mercato: “È la quarta volta che mi chiedi la stessa cosa - ha risposto Gattuso - ti rispondo sempre alla stessa maniera: io sto aspettando, tu pure… anche i tifosi stanno aspettando. Il club sa benissimo cosa mi serve, che mi occorre un centrocampista. Fin dal primo giorno che sono qui abbiamo parlato di numeri e di fair play finanziario”.

Gattuso si aspetta un calciatore che possa alzare il livello della squadra: “Altrimenti è inutile prendere qualcuno. Cerchiamo un centrocampista che possa giocare in tutte le posizioni del campo. Se arriva, bene. Oppure stiamo bene così e posso solo continuare a lavorare e basta. Mi va bene anche un giovane a patto che abbia le qualità giuste per me. Chi arriva deve avere già il giusto ritmo nelle gambe, aspettare che lo riprenda non va bene".