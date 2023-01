Rino Gattuso, la confessione che spiazza: "Sono preoccupato"

25 gennaio 2023 a

Il Valencia non naviga in buone acque nella Liga spagnola. La squadra di Gattuso infattirischia la retrocessione e adesso l'avventura iberica di Ringhio comincia ad avere il sapore di un fallimento. Nelle ultime gare Gattuso con il suo Valencia ha raccolto 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte con 11 gol fatti e 12 subiti. Appena 7 punti raccolti sui 27 a disposizione. Un vero e proprio fallimento.

E così il tecnico calabrese si sfoga in modo chiaro e sincero: "Il primo responsabile di tutto sono io – ha ammesso in conferenza stampa -. Devo riflettere e in questo momento non è corretto parlare di rosa o di giocatori, devo lavorare e assumermi la responsabilità. Non è un problema di personalità oppure di gioco… le due cose vanno insieme. Mi preoccupa la fragilità che abbiamo perché basta poco e ci segnano un gol anche iniziamo bene. E se non vinci una partita come quella contro l'Almería da allenatore devi solo preoccuparti e pensare a come uscire da questa situazione". Insomma, dopo l'esperienza al Milan e al Napoli con scarsi risultati, Gattuso deve fare i conti con l'ipotesi fallimento in Spagna. La sua avventura da allenatore, di fatto non è mai decollata.