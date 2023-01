Gattuso, crisi di nervi davanti ai tifosi: la manata in diretta

30 gennaio 2023 a

Volge sempre al peggio l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Valencia. Il tecnico italiano, ex Milan e Napoli, è sull'orlo di una crisi di nervi con una squadra che non riesce a decollare e mostra anche un evidente nervosismo davanti alle telecamere.

I bianchi hanno perso 1-0 lo scontro salvezza con il Valladolid, dopo la pausa per i Mondiali il ruolino nella Liga recita 1 solo punto in 4 gare giocate (pareggio con il modesto Almeria, ko anche con Villarreal e Cadice), con il vantaggio di un punto sullo stesso Cadice terzultimo. Un bilancio peraltro appesantito dall'eliminazione in Coppa del Re a opera dell'Athletic Bilbao. Beffa delle beffe: per evitare l'esonero, Gattuso dovrà fare risultato nella prossima gara, che vede il Valencia opposto al formidabile Real Madrid del suo maestro Carlo Ancelotti (con cui, per ammissione di entrambi, i rapporti sono oggi ai minimi termini).

Dopo aver litigato con un giornalista nella conferenza stampa pre-match contro il Valladolid ("Ho una faccia di mer***a per un buon motivo!", aveva risposto al cronista che gli faceva notare l'aria sciupata), subito prima della sconfitta Ringhio ha voluto incontrare qualche decina di tifosi arrabbiati per i risultati della squadra. I toni sono pacati, anche se la tensione è evidente. A riprendere la scena una telecamera un po' troppo invadente. E infatti Gattuso allontana in malo modo il cameraman, con una manata. Sono stati gli stessi tifosi a trattenere Gattuso dall'andare ad affrontare in muso duro l'operatore video.